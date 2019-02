Turchia, arresto per 100 militari

(ANSA) - ISTANBUL, 25 FEB - Nuova massiccia operazione in Turchia contro sospetti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, accusata dal presidente Recep Tayyip Erdogan di aver orchestrato il fallito colpo di stato del luglio 2016. La procura di Ankara ha emesso stamani 100 mandati d'arresto, 67 dei quali nei confronti di militari tuttora in servizio attivo presso il comando delle forze di terra. Tra i ricercati c'è anche un civile, impiegato al ministero del Commercio. L'accusa è di aver tenuto contatti con membri dell'organizzazione attraverso schede prepagate e telefoni pubblici per proseguire l'attività eversiva.