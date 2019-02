Rohani, contro sanzioni Usa più export

(ANSA) - ISTANBUL, 25 FEB - Per superare l'ostacolo delle sanzioni Usa, l'Iran deve sviluppare maggiormente anche le sue esportazioni non petrolifere. È l'invito lanciato dal suo presidente Hassan Rohani al mondo imprenditoriale, in un incontro oggi al ministero del Lavoro e del Welfare. "La disoccupazione è la causa principale dei problemi sociali e la creazione di posti di lavoro è una responsabilità nazionale", ha detto Rohani, sottolinenando la necessità di sviluppare prodotti nazionali per favorire lo sviluppo. Sotto la sua presidenza, il numero dei lavoratori è salito da 20,6 a 24 milioni, ha aggiunto, spiegando però che gli obiettivi del governo sono di gran lunga superiori. Di recente, Rohani è finito nel mirino degli ultraconservatori per la difficile situazione economica e le conseguenze del ritiro americano dall'accordo sul nucleare.