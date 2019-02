Kazakhstan, Askar Mamin nominato premier

(ANSA) - MOSCA, 25 FEB - Il presidente kazako Nursultan Nazarbayev ha firmato l'ordine esecutivo con cui nomina Askar Mamin primo ministro. Lo ha detto il servizio stampa presidenziale su Twitter. Nazarbayev ha dichiarato durante l'assemblea plenaria del Mazhilis - la camera kazaka - che "al governo sono stati dati i poteri necessari e ora deve adempiere ai suoi obblighi nei confronti del popolo assumendosi le proprie responsabilità". Il Mazhilis ha confermato la nomina. Nazarbaev ha licenziato il governo il 21 febbraio scorso citando la sua incapacità di aumentare il tenore di vita della popolazione e diversificare l'economia dal settore energetico. Il presidente ha anche detto che le piccole e medie imprese non sono diventate quella forza trainante per la crescita economica del paese, come si era sperato. La mossa arriva tra le crescenti proteste in tutto il Paese sulle condizioni di vita, scatenate dalla morte di cinque ragazzi bruciati all'interno della loro casa una notte in cui entrambi i genitori si trovavano al lavoro.