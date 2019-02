Brexit:premier Olanda,Gb come sonnambuli

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "La Gran Bretagna è come un sonnambulo che cammina verso una Brexit senza accordo. Tutto questo è inaccettabile e i vostri migliori amici devono avvertirvi. Svegliatevi, sta succedendo veramente. Arrivate alle conclusioni e trovate un accordo". E' l'appello a Londra del premier olandese Mark Rutte che, parlando con la Bbc, si è detto "non ottimista" sulla possibilità che la premier britannica Theresa May e il presidente della Commissione Ue Jean-Cluade Juncker trovino un nuovo modo di gestire il backstop. Sulla possibilità di posticipare il divorzio da Bruxelles Rutte ha detto che "dipende dalla Gran Bretagna. Se Londra chiede un'estensione l'Ue chiederà a sua volta che cosa vorrà farci? Non vogliamo continuare a girare a vuoto per i prossimi mesi".