Corteo a Mosca in ricordo di Nemtsov

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Migliaia di persone stanno sfilando per le vie del centro di Mosca per ricordare Boris Nemtsov, l'oppositore russo ucciso alla fine di febbraio di quattro anni fa su un ponte a pochi passi dal Cremlino.

Il corteo è partito da Strastnoy Boulevard, dietro Piazza Pushkin. I manifestanti sventolano il tricolore russo e le bandiere dei principali partiti d'opposizione. "Gli eroi non muoiono" e "Russia senza Putin" sono gli slogan più urlati.