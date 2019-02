Brexit: May, referendum non va deluso

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - L'esito del referendum sulla Brexit non va deluso e il governo deve mantenere un focus "assoluto" per consegnare al Paese l'uscita dall'Unione europea: lo ha detto ieri sera a Oxford la premier britannica Theresa May durante un discorso agli attivisti Tory.

"La cosa peggiore che potremmo fare sarebbe perdere il nostro focus", ha sottolineato la May - secondo quanto riporta la Bbc - durante il suo discorso alla National Conservative Convention.

Sempre ieri, tre suoi ministri hanno avvisato la premier che potrebbero votare per posticipare la Brexit per prevenire una "disastrosa" uscita senza accordo. Si tratta del ministro delle Attività Produttive Greg Clark, della ministra del Lavoro Amber Rudd e del ministro della Giustizia David Gauke.