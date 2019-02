Serntenza appello per Karadzic il 20/3

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 FEB - Sarà emessa il 20 marzo prossimo all'Aja la sentenza di appello a carico di Radovan Karadzic, l'ex leader politico dei serbi di Bosnia condannato il 24 marzo 2016 a 40 anni di carcere per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, in particolare per l'assedio di Sarajevo e il massacro di 8 mila musulmani a Srebrenica durante la guerra di Bosnia (1992-1995). Lo ha reso noto, riferiscono i media serbi, il Meccanismo residuale per i tribunali penali, che ha preso il posto all'Aja del Tribunale penale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia (Tpi).