Serbia. nuove proteste contro Vucic

(ANSAmed) - BELGRADO, 23 FEB - Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera in varie città della Serbia per protestare contro il governo e quello che definiscono 'l'autoritarismo' del presidente Aleksandar Vucic. Raduni e cortei durante i quali sono stati scanditi slogan antigovernativi e chieste le dimissioni di Vucic si sono svolti fra l'altro a Novi Sad, Nis, Sabac, Kragujevac, Smederevo, Subotica, Uzice, mentre per questa sera è in programma la consueta manifestazione anti-Vucic nella capitale Belgrado, per il 12/mo sabato consecutivo. Gli oppositori denunciano in particolare gli attacchi alla democrazia e alla libertà di stampa da parte dell'attuale dirigenza. Le proteste si tengono con lo slogan 'Uno di 5 milioni', con riferimento a quanto detto dal presidente Vucic all'inizio del movimento di protesta ai primi di dicembre, quando affermò che non intende cedere alle pressioni della piazza anche se a manifestare dovessero essere in cinque milioni. Finora le proteste si sono svolte pacificamente.