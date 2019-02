Tirana, filo spinato al Parlamento

(ANSA) - TIRANA, 21 FEB - Nella notte l'area attorno al Parlamento albanese a Tirana è stata recintata con filo spinato per timore di disordini durante l'annunciata manifestazione di oggi dell'opposizione. Sono oltre mille gli agenti delle forze dell'ordine e della Guardia repubblicana che oggi saranno dispiegati per affrontare ogni evenienza. Ieri la polizia albanese ha detto di "avere informazioni su possibili atti di violenza come l'ingresso con la forza nell'aula del Parlamento. Ed ha annunciato di essere pronta a rispondere "con la forza della legge e in modo proporzionato ad ogni atto illecito o violento". Tale allarme ha indotto il presidente del Parlamento a rinviare la seduta parlamentare in agenda oggi.