Catalogna: scontri manifestanti-polizia

Scontri tra manifestanti e polizia regionale si sono verificati in Catalogna, dove le persone in sciopero hanno formato catene umane per fermare il traffico su diverse autostrade in tutta la regione. Un manifestante è stato arrestato per aver colpito un ufficiale nel centro di Barcellona, ha riferito la polizia.

I manifestanti, molti dei quali con il volto coperto, hanno lanciato oggetti contro la polizia su una autostrada rurale. Gli agenti in tenuta antisommossa li hanno poi disperdersi.