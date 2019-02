Brexit, 2/o referendum, pericolo no deal

(ANSA) - BRUXELLES, 21 FEB - Alla Commissione Ue "abbiamo avuto una serie di discussioni franche e informative. Il pericolo di una Brexit senza accordo è molto serio e presente", ha dichiarato il leader laburista britannico, Jeremy Corbyn, all'uscita dal suo incontro a Bruxelles col capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier. Sulla possibilità di un secondo referendum "faremo una mozione in Parlamento, come abbiamo già fatto. In quel caso era stato rigettato, ma chiaramente è parte dell'agenda avanzata dal partito Laburista", ha aggiunto Corbyn, che si è detto favorevole a un'unione doganale con l'Ue. "Crediamo fermamente che questa proposta sia credibile, ed i nostri incontri oggi hanno confermato che potrebbe essere negoziata".

"Il problema - ha concluso il leader laburista - è che la premier insiste sul suo accordo che è già stato sconfitto pesantemente al Parlamento, finendo il tempo, e cercando di mantenere la minaccia di un no deal sul tavolo".