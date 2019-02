Brexit: Labour, esce ottava deputata

(ANSA) - LONDRA, 20 FEB - Un'ottava deputata laburista, Joan Ryan, ha annunciato l'uscita dal maggiore partito britannico d'opposizione e l'ingresso nel Gruppo Indipendente nato dalla scissione di un primo drappello di parlamentari della destra interna al Labour, in polemica col leader Jeremy Corbyn.

Fra i vari punti della contestazione rivolta dal gruppo a Corbyn (anche accusato d'incarnare una linea "di estrema sinistra" e non abbastanza anti Brexit), Ryan - già al governo sotto Tony Blair e presidente della lobby parlamentare dei Laburisti Amici d'Israele - ha incentrato le sue critiche sulla "piaga dell'antisemitismo" e "dell'odio anti israeliano" che infetterebbe oggi il partito. Ryan ha anche sostenuto che il leader sarebbe circondato da "trotzkisti, stalinisti, comunisti" e lo ha bollato come "inadatto" alla carica di primo ministro.

Ai fuoriusciti potrebbe unirsi qualche altro laburista o ex laburista, secondo i media, ma anche 3 deputate Tory pro Remain dissidenti dalla linea di Theresa May sulla Brexit.