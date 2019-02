Brexit: Hunt, possiamo farcela nei tempi

(ANSA) - BERLINO, 20 FEB - Il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt crede che via sia una strada per rispettare il termine del 29 marzo per la Brexit. Lo ha detto a Berlino alla Fondazione Adenauer. "Abbiamo un piano", ha inoltre replicato a un giornalista in un altro passaggio, "e io ho avuto colloqui molto buoni a Bruxelles".