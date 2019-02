Marsiglia: 'è criminalità comune'

(ANSA) - PARIGI, 19 FEB - Il procuratore di Marsiglia ha definitivamente escluso ogni movente terroristico nell'azione dell'individuo che, oggi pomeriggio, ha accoltellato alcune persone in pieno centro prima di essere ferito a morte dalla polizia.

L'uomo sarebbe un pregiudicato di 36 anni, senza domicilio fisso, noto per diversi reati. Aveva scontato 14 anni di carcere per aver ucciso il padre.