Brexit: Ue, l'accordo non si riapre

(ANSA) - BRUXELLES, 19 FEB - Nell'incontro di ieri con Steve Barclay, il capo negoziatore per la Brexit Michel Barnier "ha reiterato che i 27 non riapriranno l'accordo di recesso. Non possiamo accettare un limite temporale al backstop o una clausola di uscita unilaterale": lo ha detto un portavoce della Commissione Ue.