Brexit: Callanan, intesa sia accettabile

(ANSA) - BRUXELLES, 19 FEB - "Vogliamo un accordo, ma occorre trovare qualcosa che sia accettabile per il nostro Parlamento".

Così il viceministro britannico per la Brexit, Martin Callanan, al suo arrivo al consiglio Affari generali Ue.

Callanan ha definito "produttivo" l'incontro di ieri del ministro per la Brexit Stephen Barclay e quello dell'attorney general del governo Geoffrey Cox col capo negoziatore dell'Ue Michel Barnier ed il suo team, rimandando a nuove discussioni "più avanti nella settimana", quando secondo indiscrezioni la premier Theresa May dovrebbe tornare a Bruxelles.

"L'Ue ha sempre detto che il backstop ha carattere temporaneo. E quindi cerchiamo di capire come poter mettere per iscritto questo concetto, in un modo legalmente vincolante, che sia accettabile per il nostro Parlamento", ha concluso.