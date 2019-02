Albania: finita protesta, 'torneremo'

(ANSA) - TIRANA, 16 FEB - Si è conclusa a Tirana, dopo oltre quattro ore , la protesta organizzata dall'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha per chiedere "un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere ed in rispetto degli standard internazionali". Ad annunciarlo è stato lo stesso Basha promettendo che "la rivolta popolare non si fermerà fino a quando non faremo cadere questo marcio sistema".

Il leader dell'opposizione ha invitato i cittadini ad unirsi in una nuova manifestazione di protesta giovedì prossimo.