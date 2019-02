Ragazza jihadista implora ritorno in Gb

(ANSA) - LONDRA, 14 FEB - Abbandonò quindicenne Londra nel 2015, con due coetanee, per unirsi alla file dell'Isis in Siria, affascinata dal verbo del radicalismo jihadista propagato dal web e alla ricerca di un marito devoto alla 'causa'. Adesso però Shamina Begun. 19enne e in attesa d'un bebè, implora di tornare.

Il caso finì all'epoca su tutti i giornali, raccontato dalle foto delle telecamere a circuito chiuso dell'aeroporto di Gatwick da dove Shamina - giovane britannica di radici familiari musulmane - s'era imbarcata assieme a due amiche, di 15 e 16 anni, con prima destinazione la Turchia. A quasi 4 anni di distanza, un inviato del Times, Anthony Loyd, l'ha scovata ora in un campo profughi siriano, dove vive accampata dopo che il marito - un olandese convertito all'Islam e incontrato sul 'fronte' - si è consegnato a una milizia anti-Isis. La ragazza non si dice pentita dell'esperienza fatta, ma ammette d'aver scoperto sulla sua pelle i soprusi e "l'oppressione" del califfato.