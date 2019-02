Gilet gialli:56% dei francesi dice basta

(ANSA) - PARIGI, 14 FEB - Cominciata con il sostegno della stragrande maggioranza della popolazione, dopo 13 settimane alla protesta dei gilet gialli resta per la prima volta l'appoggio di meno della metà dei francesi.

Un sondaggio Elabe per BFM Tv mostra che il 56% dei francesi ritengono che la mobilitazione debba fermarsi: "è un'inversione importante" sottolinea Bernard Sananes, presidente dell'istituto di sondaggi, "è la prima volta che abbiamo questa cifra dalla fine di novembre. L'appoggio alla prosecuzione della mobilitazione era attorno al 70% fra dicembre e gennaio".

Per il 64% degli intervistati dal sondaggio, le manifestazioni del sabato sono ormai lontane dalle rivendicazioni iniziali dei gilet gialli.