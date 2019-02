Fao, Papa ci ispira in lotta alla fame

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Papa Francesco è un grande ispiratore per la lotta contro la fame e la disuguaglianza, con le sue parole, per un'agricoltura che faccia un utilizzo sostenibile delle risorse, della terra e dell'acqua. Il Papa ispira i nostri programmi e i nostri progetti". Così il direttore generale della Fao, José Graziano da Silva, in occasione del 42mo meeting annuale dell'Ifad, a Roma.

Alla presenza del Pontefice, da Silva ha aggiunto: "La sua presenza ci emoziona, ci ispira e ci rafforza nella lotta per un mondo più giusto e solidale, dove l'eguaglianza e la giustizia sociale diventano valori ecumenici e la promozione della pace è 'conditio sine qua non' per sradicare la fame".

La Fao è fortemente impegnata anche sul fronte delle attività agricole a gestione familiare, che in molti casi però non sono in grado di arrivare alla sussistenza, ha spiegato da Silva, affermando che l'organizzazione dell'Onu elabora e implementa i progetti per aiutare queste famiglie ad aumentare la loro produzione nei mercati locali.