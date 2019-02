Brexit:Corbyn,governo non ha maggioranza

(ANSA) - LONDRA, 14 FEB - Il governo May "non ha maggioranza" sulla Brexit. Lo ha detto il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, dopo la bocciatura di stasera.

Corbyn si è detto sorpreso che May non fosse presente in aula al voto e l'ha sfidata a presentarsi subito a Westminster senza aspettare il 26 febbraio, data già fissata per sottoporre a nuova ratifica parlamentare l'esito dei negoziati supplementari con l'Ue.

Corbyn ha denunciato il rischio crescente di una Brexit no deal con l'avvicinarsi dell'uscita ufficiale dall'Ue del 29 marzo.