Spagna, il governo non cederà a ricatti

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Questo governo non cederà ad alcun ricatto": lo ha detto, rivolgendosi esplicitamente ai partiti indipendentisti catalani, la ministra delle Finanze del governo Sanchez Maria Jesus Montero parlando alla Camera alla vigilia di un voto in aula sulla legge Finanziaria.

"Non sarà che indipendentismo e destra vivono forse meglio nello scontro che nelle soluzioni? - ha detto -. Gli indipendentisti hanno sognato che il governo avrebbe accettato l'inaccettabile in cambio del loro appoggio. Si sono sbagliati di grosso!".