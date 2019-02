Scotland Yard, parla comandante lesbica

(ANSA) - LONDRA, 10 FEB - "Sono un po' diversa" e il mio esempio ha incoraggiato altre persone "che si sentono diverse" a proporsi per essere reclutate nelle file della polizia britannica: lo afferma Cressida Dick, prima donna e prima gay dichiarata alla guida di Scotland Yard, raccontandosi oggi in un programma d'intrattenimento di Bbc Radio 4.

La Dick, che è al vertice della Metropolitan Police di Londra da ormai un paio d'anni, premette di considerare la propria sessualità "una delle cose meno interessanti di me stessa". Non nega tuttavia che il suo ruolo abbia potuto favorire una mentalità più aperta rispetto a certi pregiudizi. E indurre persone che in passato non si sarebbero mai aspettate di poter essere arruolate a farsi avanti, convinte di avere adesso la chance di "un via libera". "Qualcuno - secondo la comandante - ha sicuramente pensato: 'mi sento diverso, ma posso provarci'".