Sala, il Nantes ritira maglia numero 9

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Il Nantes ha deciso di ritirare la maglia numero 9 in omaggio ad Emiliano Sala, il calciatore argentino morto nello schianto del Piper su cui stava viaggiando dalla Francia al Galles. Lo riporta Skynews.

"Amava la squadra, amava il calcio. Lo ricorderemo per sempre. Avevo con lui un rapporto speciale", ha detto tra le lacrime il manager del club Vahid Halihodzic annunciando il tributo nel giorno in cui è stato confermato che il corpo quello dell'attaccante.