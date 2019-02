Il parlamento greco ha dato il suo via libera all'adesione della Macedonia alla Nato, ponendo così fine a un processo per normalizzare le relazioni tra i due vicini. I legislatori in tarda serata hanno approvato il protocollo della Nato che ora dovrà essere approvato anche da tutti gli altri membri dell'Alleanza atlantica. Il voto greco significa che l'ex repubblica jugoslava cambierà ora formalmente il suo nome in Macedonia del Nord, ponendo fine a una disputa pluridecennale con la Grecia.