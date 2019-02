Macron sarebbe rieletto se si votasse domenica, dice sondaggio

Emmanuel Macron arriverebbe in testa al secondo turno delle presidenziali, con il 56% dei voti, davanti a Marine Le Pen (44%) se lo scrutinio si svolgesse domenica: questi i risultati di un sondaggio Ifop per il settimanale Marianne.

Al primo turno di ipotetiche elezioni, il capo dello stato otterrebbe ben più del 24% del 23 aprile 2017: voterebbero per lui il 30% dei francesi, contro il 27% che sceglierebbe Le Pen, il 12% Melenchon (La France Insoumise, gauche radicale) e l'8% Laurent Wauquiez (destra dei Republicains). Nel 2017, Macron vinse al ballottaggio contro Le Pen con il 66,1% dei voti.