May: non intrappolateci nel backstop

(ANSA) - LONDRA, 7 FEB - Il Regno Unito non può restare "intrappolato" a tempo indeterminato nel backstop, la garanzia sul confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord imposta dall'Ue nell'accordo di divorzio sulla Brexit. E' quanto Theresa May intende riaffermare oggi a Bruxelles secondo Downing Street, malgrado il 'no' ripetuto ieri da Jean-Claude Juncker e Donald Tusk a rinegoziare l'accordo. May invoca "soluzioni alternative" per alleggerire il backstop come condizione per ottenere la ratifica del Parlamento britannico al testo bocciato a gennaio.