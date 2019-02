Brexit, la Bank of England taglia la crescita al +1,2%

La Bank of England ha tagliato sensibilmente - sullo sfondo anche delle incognite della Brexit - le previsioni di crescita dell'economia britannica per il 2019, portandole al 1,2% dal 1,7 stimato a novembre. Si tratta del livello più basso per il Regno Unito dal 2009, l'ultimo della recessione seguito alla crisi finanziaria globale dell'anno precedente. Come previsto il tasso d'interesse è stato confermato allo 0,75%.

"Siamo molto preoccupati. Siamo a settimane di distanza da una catastrofe economica e umana. Questa è la realtà di una Brexit senza accordo. E' una soluzione molto pericolosa". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani al termine dell'incontro di un'ora con la premier britannica Theresa May.

Vista la maggioranza ballerina, "la strada su cui proseguire è una collaborazione trasversale" e per questo accogliamo "con favore la lettera che Jeremy Corbyn ha scritto oggi a May, che offre una via d'uscita trasversale alla Brexit. Ora è importante che questo porti ad una posizione che ha la più ampia maggioranza possibile". Così il coordinatore del comitato dell'Eurocamera sulla Brexit Guy Verhofstadt, dopo l'incontro con la premier britannica Theresa May.

Il Regno Unito non può restare "intrappolato" a tempo indeterminato nel backstop, la garanzia sul confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord imposta dall'Ue nell'accordo di divorzio sulla Brexit. E' quanto Theresa May intende riaffermare oggi a Bruxelles secondo Downing Street, malgrado il 'no' ripetuto ieri da Jean-Claude Juncker e Donald Tusk a rinegoziare l'accordo. May invoca "soluzioni alternative" per alleggerire il backstop come condizione per ottenere la ratifica del Parlamento britannico al testo bocciato a gennaio.