Brexit: Juncker-May, avanti con colloqui

(ANSA) - BRUXELLES, 7 FEB - Il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker "ha mostrato apertura a continuare ad aggiungere formulazioni alla dichiarazione politica congiunta sulla relazione futura per essere più ambiziosi". "Le squadre negoziali andranno avanti con le discussioni" per vedere se sia possibile trovare una soluzione all'impasse sulla Brexit.

Juncker e la premier britannica Theresa May si vedranno di nuovo prima di fine febbraio. Così una nota congiunta di Juncker e May al termine della loro riunione.