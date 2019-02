Brexit: Corbyn,mie proposte base accordo

(ANSA) - LONDRA, 7 FEB - Le proposte ufficiali del Labour sulla Brexit contenute nella lettera inviata a Theresa May "sono sicuramente una base su cui può emergere una maggioranza in Parlamento". Così Jeremy Corbyn, dopo le aperture sul suo testo registrate a Bruxelles da parte di Guy Verhofstadt e dello stesso Jean-Claude Juncker. Sono proposte che mirano "a una relazione futura con l'Ue intelligente e dinamica", ha sostenuto Corbyn, e ad allontanare il rischio di "un divorzio senz'accordo che sarebbe un disastro per molte industrie manifatturiere".