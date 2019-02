Macedonia: ok a protocollo adesione Nato

(ANSA) - BRUXELLES, 6 FEB - Gli ambasciatori dei 29 membri della Nato hanno firmato oggi al quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles il protocollo di adesione della Macedonia del Nord alla Nato. La firma in presenza del ministro degli Esteri di Skopje Nikola Dimitrov e del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

"Oggi è un giorno storico - ha detto Stoltenberg -. Una volta che gli alleati avranno ratificato il protocollo la Macedonia diventerà il 30esimo membro della Nato".

La firma dei 29 apre infatti il processo di ratifica. "Mi congratulo con Atene e Skopje per essere arrivati and un accordo sul nome" del Paese balcanico, ha aggiunto il segretario generale dell'Alleanza.