Germania: celebrazioni centenario Weimar

(ANSA) - BERLINO, 06 FEB - "Non è banale quello che è accaduto 100 anni fa", anche perché la costituzione di Weimar plasma la Germania ancora oggi. È quello che ha detto il presidente della Turingia, Bodo Ramelow (Linke), nel giorno in cui in Germania si celebrano i 100 anni dalla prima seduta dell'assemblea nazionale della Repubblica di Weimar, che si tenne il 6 febbraio 1919. L'occasione verrà celebrata dalla cancelliera Angela Merkel e dal presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier, nel primo pomeriggio, nella cittadina turingia. Dopo la rivoluzione di novembre del 1918 e la caduta della monarchia, oltre 400 deputati si riunirono per redigere una nuova costituzione.

Proprio le forti tensioni all'interno della Repubblica di Weimar, segnata da una grave crisi economica, portarono all'avvento del nazionalsocialismo di Adolf Hitler.