Brexit: Ue, nostra posizione chiara

(ANSA) - BRUXELLES, 5 FEB - "La nostra posizione" sulla Brexit "è ed è sempre stata chiara. Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e la premier britannica Theresa May sono in contatto. Attendiamo di sapere cosa May ha da dirci" sui prossimi passi. Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas rispetto alla trasferta di May a Bruxelles di giovedì.