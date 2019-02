Venezuela: Merlo,posizione Italia chiara

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - "La posizione espressa dal governo italiano è chiara: chiediamo elezioni il più presto possibile, questo vuol dire che non riconosciamo le elezioni precedenti e che quindi riteniamo il governo Maduro illegittimo. E' un falso dilemma dire 'Guaidò sì, Guaidò no'". Lo ha detto, interpellato dall'ANSA, il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo, senatore e fondatore e presidente del Maie (Movimento Associativo Italiani all'Estero).

Merlo riconosce "la prudenza del governo, che apprezzo, perché in Venezuela ci sono quasi due milioni di persone di origine italiana e dobbiamo pensare anche a loro". Ma a suo parere sbaglia chi nella maggioranza parla di 'non ingerenza' negli affari venezuelani, perché "l'Italia, chiedendo elezioni insieme a tutta l'Ue, non sta tenendo una posizione di non ingerenza. Poi la chiamino come vogliono".