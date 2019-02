A Parigi e Valence ancora in strada

Dodicesimo atto della mobilitazione dei gilet gialli oggi a Parigi, Valence e altre città francesi, tutto dedicato ai feriti nelle manifestazioni delle settimane scorse. In prima fila nel corteo parigino, partito dal XII arrondissement, Jerome Rodrigues, il manifestante rimasto ferito all'occhio una settimana fa mentre riprendeva con la telecamera gli scontri alla Bastiglia.

A Parigi il corteo punta a Republique passando ancora una volta dalla Bastiglia. Manifestazioni sono annunciate a Lione, Montpellier, Rouen, Nancy, Caen, Nantes, Bordeaux, Tolosa e Marsiglia. Il principale raduno, 10.000 manifestanti attesi, è in programma nel sud-est, a Valence.

Imponente, come nelle ultime settimane, lo schieramento di forze dell'ordine: annunciati dal ministro dell'Interno, Christophe Castaner, 80.000 agenti.