Tajani,favorevole a europarlamentare Vda

(ANSA) - AOSTA, 31 GEN - "Per quanto riguarda l'europarlamentare valdostano io sono favorevole a una scelta di questo tipo. Io e il mio partito (Forza Italia, ndr) siamo pronti ad offrire un posto in lista, con le dovute garanzie, ad una o ad un rappresentante indipendente valdostano perché possa avere la possibilità di essere eletto e rappresentare in tutta libertà la Valle d'Aosta nel prossimo parlamento europeo". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, giunto ad Aosta per un incontro istituzionale con le autorità regionali e per visitare la fiera di Sant'Orso. (ANSA).