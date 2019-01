Sessantunenne giustiziato in Texas

(ANSA) - HUNTSVILLE (USA), 31 GEN - Un detenuto texano di 61 anni è stato giustiziato ieri sera per aver ucciso un agente di polizia di Houston più di trent'anni fa. Robert Jennings ha ricevuto l'iniezione letale per aver sparato nel luglio 1988 a Elston Howard durante una rapina in una libreria per adulti. Si tratta della prima esecuzione dell'anno negli Stati Uniti e in Texas, lo Stato americano più attivo nelle pene capitali.