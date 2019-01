Gb: sempre più homeless in centri urbani

(ANSA) - LONDRA, 31 GEN - Cresce il numero delle persone che dormono all'addiaccio, esposte alle intemperie e ai pericoli, per le strade della maggiori città dell'Inghilterra. Lo rivelano i dati ufficiali aggiornati raccolti dalle autorità britanniche e anticipati dal Guardian online proprio in coincidenza con la nottata più fredda dell'inverno 2019, segnata da minime sotto zero un po' in tutto il Regno Unito, disagi e nevicate qua e là.

In totale si calcola che gli homeless assoluti - quelli che davvero non hanno tetto o riparo di sorta - siano saliti nel solo territorio inglese a quasi 5.000. E si tratta di una cifra che le ong impegnate ad aiutarli considerano calcolata per difetto, sulla base unicamente dei casi registrati da polizia o amministrazioni locali. A Birmingham il numero risulta cresciuto in un anno del 60%, a Manchester del 31, a Londra del 13 (ma del 41% a Westminster, cuore del potere politico del Regno, dove è ora stimato un numero minimo record di quasi 400 senzatetto).