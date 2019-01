Rogo in ristorante, chef criticò 'gilet'

(ANSA) - PARIGI, 30 GEN - Dopo essere stato bersaglio di una rapina e di scritte offensive, il ristorante "L'Amphitryon" di Colomiers, vicino a Tolosa, è stato incendiato. Lo chef "stellato" del locale, Yannick Delpech, aveva criticato alcuni giorni fa le violenze dei gilet gialli a Tolosa.

Le fiamme hanno dapprima distrutto l'automobile dello chef, parcheggiata nel cortile accanto alle cucine, poi si sono propagate ai frigoriferi e al laboratorio di pasticceria. "E' il terzo atto di vandalismo in una settimana, un duro colpo per il ristorante", commentano i suoi collaboratori, ricordando che il locale era stato rapinato la notte fra il 21 e 22 gennaio, poi erano state tracciate scritte sulla facciata. All'indomani delle violenze a Tolosa durante le manifestazioni. Delpech aveva scritto su Facebook: "no, non abbasserò le braccia. Non chinerò la testa davanti a offese, intimidazioni, saccheggi, violenza di una minoranza che vuole solo il caos".