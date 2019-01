Incontro May-Corbyn 'serio e utile'

(ANSA) - LONDRA, 30 GEN - Un incontro "serio e utile". Così un portavoce del Labour ha descritto oggi il primo faccia a faccia fra la premier Tory, Theresa May, e il leader laburista, Jeremy Corbyn, sulle ipotesi di piano B per la Brexit dopo il disgelo seguito ieri all'apertura della May verso l'emendamento non vincolante approvato ai Comuni per sollecitare il governo a evitare un traumatico divorzio senz'accordo (no deal) dall'Ue. I due hanno discusso fra l'altro delle proposte laburiste per una Brexit soft che lasci il Regno nell'unione doganale.