Migranti: Ue, priorità è sbarco

(ANSA) - BRUXELLES, 29 GEN - "La commissione sta seguendo da vicino la vicenda" della Sea Watch 3 "fin dall'inizio e stiamo avendo un ruolo di coordinatore attivo, come ci è stato chiesto, e come fatto in altri casi simili in passato, per facilitare lo sbarco delle persone sulla Sea Watch 3". Così una portavoce della Commissione Ue, precisando che "per la Commissione la priorità è la sicurezza delle persone a bordo e per tutti noi dovrebbe essere di facilitare questo sbarco il prima possibile.

La Commissione Ue sta prendendo contatti con vari Paesi".

"La Commissione europea crede fortemente che servano in modo urgente delle soluzioni prevedibili per assicurare che ogni volta che ci troviamo in casi simili gli sbarchi si effettuino senza ritardo e in modo sistematico", ha aggiunto.