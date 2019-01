Brexit: bocciato emendamento pro rinvio

(ANSA) - LONDRA, 29 GEN - Sospiro di sollievo per Theresa May: la Camera dei Comuni ha infatti bocciato stasera l'emendamento trasversale vincolante al suo piano B sulla Brexit - prima firmataria la deputata laburista Yvette Cooper - concepito per imporre al governo la richiesta di un'estensione dell'articolo 50, e di un rinvio limitato della Brexit rispetto alla scadenza del 29 marzo, in caso di stallo prolungato in Parlamento fino al 26 febbraio. La proposta, che mirava ad allontanare il rischio d'un no deal, ha avuto 298 sì e 321 no.