Spagna: polizia porta via tassisti

Agenti spagnoli anti-sommossa sono intervenuti a Madrid per far sgomberare i tassisti in sciopero che da una settimana stanno bloccando il centro della capitale.

Lo riporta El Pais. I tassisti chiedono al governo regionale di regolare servizi privati alternativi ai taxi come Uber e Cabify che, sostengono, minacciano la loro sopravvivenza con una concorrenza sleale.

Mentre a Madrid il braccio di ferro continua, a Barcellona dopo sei giorni di sciopero le autorità regionali hanno fatto qualche concessione ai tassisti.