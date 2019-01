Cremlino, nessun contatto con Guaidò

(ANSA) - MOSCA, 28 GEN - Il Cremlino non ha contattato il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim, e non ha intenzione di farlo. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. "Non è in programma", ha dichiarato Peskov, citato dalla Tass.