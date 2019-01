Spagna: Julen precipitato per 71 metri

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il piccolo Julen, caduto due settimane fa in un pozzo vicino a Malaga e il cui corpo è stato ritrovato nella notte, è precipitato per circa 71 metri. Lo rende noto il delegato del governo spagnolo in Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, citato da El Pais.

"La posizione (dove è stato trovato) il corpo dimostra che la caduta libera di Julen è stata di 71 metri ed è stata fermata da un cumulo di terra. A quella profondità - ha spiegato - il pozzo era pieno di terra. Anche sopra Julen c'era della terra".