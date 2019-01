Clima: manifestazione studenti a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 25 GEN - Il loro mito è Greta Thunberg, la sedicenne svedese, che si batte per la difesa del clima.

Seguendo il suo esempio, migliaia di scolari tedeschi hanno marinato la scuola oggi, e hanno sfilato nel centro di Berlino, e in altre 50 del Paese, per manifestare per l'ambiente. Proprio in queste ore, nella capitale, la commissione competente discute dell'uscita dal carbone, e in questo "friday's for freedom" - lo slogan dei cortei - i ragazzi sono andati davanti alla cancelleria e al ministero del'Economia.

"Io voglio che voi agiate, come se la vostra casa bruciasse.

Perché è quello che sta succedendo", è l'appello della svedese.