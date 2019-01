Berlino valuta riconoscimento Guaidò

(ANSA) - BERLINO, 25 GEN - Il governo tedesco "sta valutando" di riconoscere il presidente del parlamento venezuelano Guaido come capo di Stato del Venezuela. Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, a Berlino, in conferenza stampa.

"Il Venezuela ha bisogno di nuove elezioni libere", ha continuato Seibert e "Nicola Maduro non può pretendere di essere il presidente dal momento che le ultime elezioni non hanno soddisfatto gli standard democratici". "L'auspicio è che l'Europa parli ad una voce su questa crisi democratica ed economica catastrofica", ha concluso.