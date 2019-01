Brexit:niente emendamento referendum bis

(ANSA) - LONDRA, 24 GEN - Niente mozione in favore di un secondo referendum sulla Brexit per ora alla Camera dei Comuni britannica: i deputati che avevano annunciato l'iniziativa - tutti sostenitori della campagna People's Vote - hanno infatti ritirato l'iniziativa, ammettendo di non avere al momento i numeri per farla passare a Westminster. Il passo indietro è stato peraltro presentato come un rinvio, nell'asserita convinzione di poter ancora ribaltare più avanti la situazione.

L'annuncio è stato dato oggi dai laburisti Chuka Umunna e Luciana Berger, esponenti dell'ala anti-corbyniana del Labour che guida l'iniziativa insieme con qualche singolo deputato Tory dissidente pro Remain come Sarah Wollaston.