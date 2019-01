Arrestato ex leader Scozia Alex Salmond

(ANSA) - LONDRA, 24 GEN - La polizia ha arrestato in queste ore Alex Salmond ex first minister scozzese, nonché ex leader del partito indipendentista Snp e protagonista del referendum perduto nel 2014 per la secessione della Scozia dal Regno Unito: lo riferiscono i media britannici. Secondo fonti investigative locali, Salmond è accusato di oltraggio alla giustizia, probabilmente per non aver risposto a una convocazione. Da qualche tempo è sotto inchiesta per una controversa accusa di moleste sessuali sulla base della denuncia di due donne.