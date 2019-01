Spagna: continuano le ricerche del bimbo

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - E' stato risolto questa mattina alle 6:00 il problema tecnico che ieri ha ritardato le operazioni di recupero del piccolo Julen, intrappolato dal 13 gennaio in un pozzo di prospezione nella zona di Malaga, in Spagna.

Sono ricominciati quindi i lavori di rinforzo del tunnel verticale - parallelo al pozzo - con tubi di acciaio per evitare frane e agevolare le operazioni di recupero. Ieri, a causa di una differenza di diametro del tunnel dovuta alla composizione del terreno, sono stati rimossi e sostituiti tutti i tubi che erano già stati installati.

Tuttavia, non si è ancora arrivati alla fase finale dell'operazione, ovvero la realizzazione di un tunnel orizzontale di collegamento tra quello parallelo al pozzo e il pozzo stesso, che dovrebbe permettere ai soccorsi di raggiungere il piccolo.

Secondo quanto scrive oggi El Pais, quest'ultima fase richiederà un massimo di 24 ore.